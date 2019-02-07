Antalya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı emekli Almanca öğretmeni Hasan Öz öldü.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde otomobilin çarptığı emekli Almanca öğretmeni Hasan Öz
öldü. Sorgun Mahallesi
D-400 karayolunda Arif Ç.'nin kullandığı 07 LC 046 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Öz'e çarptı. Ağır yaralanan Öz kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Emekli Almanca öğretmeni olduğu belirtilen Hasan Öz'ün namaz kılmak için yolun karşısında bulunan bir öğrenci yurduna giderken kazanın yaşandığı belirtildi. Öz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Otomobil sürücüsü Arif Ç. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:45 Kaynak: AA
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