Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Antalya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

1 saat önce

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Antalya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Selin A'nın kullandığı 07 SD 764 plakalı otomobil, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Sabahattin Yağlı'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan Yağlı, 112 Acil Servis ekibince, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yağlı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Selin A. ise gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:22 Kaynak: AA

Gazi Bulvarı, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Nisan'dan İtibaren İkinci El Araç Alım-Satımında Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak Gözü Dönmüş Cani, Öldürdüğü Kadının Mezarının Açılmasını İstedi Öpücük Attığı Adamın Kendisini Darp Ettiğini İddia Etti 40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:56:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]