Antalya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
1 saat önce
Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Selin A'nın kullandığı 07 SD 764 plakalı otomobil, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Sabahattin Yağlı'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yağlı, 112 Acil Servis ekibince, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yağlı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü Selin A. ise gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:22 Kaynak: AA
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