Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Emre K. yönetimindeki 01 D 3395 plakalı otomobil, Kızılot Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Ayşe Doğmuş'a (61) çarptı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğmuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Doğmuş'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Manavgat, Kızılot, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:20 Kaynak: AA
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