Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:20 Kaynak: AA
'nın Manavgat
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Emre K. yönetimindeki 01 D 3395 plakalı otomobil, Kızılot
Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Ayşe Doğmuş'a (61) çarptı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Doğmuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Doğmuş'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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