Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen üç kişinin içinde bulunduğu 07 JD 961 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Artam Karakışla'ya (41) çarptı.
Ağır yaralanan Karakışla, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtaki bir kişinin gözaltına alındığı, kaçan iki kişinin arandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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