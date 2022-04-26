Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

26.04.2022 18:42
Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Sebahat K. idaresindeki 07 LIK 12 plakalı otomobil, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Gülizar Tırkaz'a (65) çarptı, ardından takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Tırkaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı otomobil sürücüsü, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen kadının kaza yerine gelen eşi Mustafa Tırkaz ve torunu gözyaşı döktü.

Yapılan incelemenin ardından Tırkaz'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Otomobil, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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