Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan sürücü Demirelli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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