Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi

30.07.2022 10:24

Antalya'da ağaca çarpan lüks otomobil alev alev yandı. Otomobilde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi. Görgü tanıkları kazanın yarış sonucu meydana geldiğini belirtti.

Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde henüz ismi belirlenemeyen sürücü, kullandığı 77 ED 077 plakalı otomobilin direksiyon hakimini kaybetti ve hızla kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü, otomobilin alev almasıyla birlikte yanarak can verdi. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yarışın sonu ölümle bitti! Ağaca çarpan lüks otomobilin içinde yanarak can verdi

İKİ ARAÇ YARIŞIYORMUŞ

Belirtilen adrese gelen ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı. Polis sürücünün ismini belirlemeye çalışırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının polise verdiği ifade doğrultusunda iki aracın yarışması sonucu kaza olduğu ortaya çıktı.

Yarışın sonu ölümle bitti! Ağaca çarpan lüks otomobilin içinde yanarak can verdi
Yarışın sonu ölümle bitti! Ağaca çarpan lüks otomobilin içinde yanarak can verdi
Yarışın sonu ölümle bitti! Ağaca çarpan lüks otomobilin içinde yanarak can verdi
YORUMLAR
500
KALDIRIMA ÇIKIP AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLDE YANARAK CAN VERDİ - YENİDEN KALDIRIMA ÇIKIP AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLDE YANARAK CAN VERDİ - YENİDEN Antalyaspor efsaneleri anısına turnuva Antalyaspor efsaneleri anısına turnuva
Kaynak: DHA

Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 11:10:07. #1.13#
SON DAKİKA: Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement