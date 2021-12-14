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LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu - Son Dakika

LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu

14.12.2021 10:13
LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu

Antalya'da bir otomobilin bagajındaki LPG yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da bir otomobilin bagajındaki LPG yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, İL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın otomobiliyle uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksu ilçe girişinde durdurulan şüpheli araçta Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile yapılan aramalarda aracın LPG tank yakıt deposuna zulalanmış daralı 10 Kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.T'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ANTALYA

LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu
LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu
LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu
LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu
LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu
LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik, Antalya, Esrar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu - Son Dakika
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