Antalya'da otomobilin market sahibine çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Antalya'da otomobilin market sahibine çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin marketin önündeki kişiye çarparak yaralanmasına neden olduğu kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin marketin önündeki kişiye çarparak yaralanmasına neden olduğu kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Emre İnci'nin kullandığı 07 LZ 668 plakalı otomobil, Side Mahallesi 8211 Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki marketin önünde bulunan içecek dolabına ve iş yerinin sahibi Muhammet Miraç Özaslan'a hızla çarpan araç, yan taraftaki binanın duvarını yıktıktan sonra durabildi. Kazada, Özaslan ve sürücü İnci ile otomobilde bulunan Emrullah Karadeniz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarda otomobilin çarptığı Özaslan'ın ve market dolabının savrulduğu, bir kişinin ise son anda kurtulduğu yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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