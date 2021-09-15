Antalya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Akseki- Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisi yakınlarında Hasan Büyüktemiz idaresindeki 42 HBP 57 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Sevim, Selma ve Merve Büyüktemiz yaralandı.
Ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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