Antalya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, araçta bulunan Sevim, Selma ve Merve Büyüktemiz yaralandı.

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