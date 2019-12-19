Antalya'da otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

Antalya'da otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı.

Antalya'da otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı. Kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Üniversite sınavına hazırlanan Burak Öztürk, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde, dershaneye gitmek için yol kenarında beklemeye başladı. Yolun karşısına minibüs gelmesiyle birlikte aniden yola fırlayan Öztürk'e, S.A. yönetimindeki 07 AGG 165 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Burak Öztürk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan genç, Antalya'ya sevk edildi.


Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aniden yola çıkan Öztürk'e otomobilin çarpması ve gencin havaya savrulması yer alıyor.

Çağlayan, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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