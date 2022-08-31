Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

31.08.2022 12:32

Antalya'da otomobilin yol kenarındaki ağaca çarparak devrilmesi sonucu hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Antalya'da otomobilin yol kenarındaki ağaca çarparak devrilmesi sonucu hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında R.Y'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise hafif yaralandı.

Mine Ersoy'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kızlarının cenazesini almaya gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

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Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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