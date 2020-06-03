Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücü Şen'i Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

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