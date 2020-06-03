Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Anamur istikametine seyreden Ramazan Budanur'un kullandığı 44 ABV 262 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Nüfus Kavşağı'nda aynı istikamette ilerleyen yan şeridindeki Mehmet Şen'in (59) idaresindeki 07 UY 738 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücü Şen'i Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.
Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.