Oğlunu trafik kazasında kaybeden acılı anne: Morgda üşür Cavit'im, eve götüreyim - Son Dakika
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Oğlunu trafik kazasında kaybeden acılı anne: Morgda üşür Cavit'im, eve götüreyim

06.09.2022 10:19

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen sürücünün annesi, "Morgda üşür, Cavit'imi eve götüreyim" sözleriyle yürek parçaladı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda meydana gelen kazada 00.30 saatlerinde otomobil ile karşı yönden gelen bir motosiklet çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğit (22) ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti.

Kaza yerine gelen annenin, 'Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim' sözleri yürekleri sızlattı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araçları çekici yardımıyla otoparka çekti.

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Kaza yerine gelen Özyiğit'in annesi, "Cavitim morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" sözleri yürekleri dağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yerine gelen annenin, 'Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim' sözleri yürekleri sızlattı
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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu trafik kazasında kaybeden acılı anne: Morgda üşür Cavit'im, eve götüreyim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlunu trafik kazasında kaybeden acılı anne: Morgda üşür Cavit'im, eve götüreyim - Son Dakika
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