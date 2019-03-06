Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Antalya'da Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ayfer K. (52) yönetimindeki 07 D 8719 plakalı otomobil, Beykonak Mahallesi'nde karşı yönden gelen Murat Saraç'ın (35) kullandığı 07 ACD 815 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Saraç'ın ilçedeki bir banka şubesinde görev yaptığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Beykonak, Kumluca, Antalya, Güncel
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