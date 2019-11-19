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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
6 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:26 Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Dalıç'ın (50) kullandığı motosikletle Nail U. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Akçaalan Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi kaldırılan Dalıç, kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
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