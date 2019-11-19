Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Dalıç'ın (50) kullandığı motosikletle Nail U. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Akçaalan Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi kaldırılan Dalıç, kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 17:22:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]