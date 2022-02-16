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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

16.02.2022 16:41
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde T.K. idaresindeki 07 YNN 72 plakalı otomobil ile Hakan Dural kullandığı 07 YRU 96 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Dural, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü Hakan Dural'ın ressam babası Nuri Dural, 3 ay önce motosiklet kazasında yaşamını yitirmişti.

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Atatürk Caddesi, Motosiklet, Otomobil, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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