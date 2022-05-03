Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

03.05.2022 11:00
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

F.C. yönetimindeki 31 SS 868 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Ova Mahallesi'nde Bayram Kaya'nın (27) kullandığı 07 SBE 26 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Kaya hayatını kaybetti.

Kınık Yurdusev İlköğretim Okulunda öğretmen olduğu öğrenilen Kaya'nın cenazesi ekiplerin incelemesinin ardından Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü F.C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Çalıntı motosiklet trafik kontrolünde bulundu Çalıntı motosiklet trafik kontrolünde bulundu

Bayram Kaya, Motosiklet, Fethiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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