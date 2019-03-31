Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Antalya'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

7 dakika önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Antalya'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Balcı (45) idaresindeki 42 P 0487 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolunda Ramazan Üstündağ'ın (22) kullandığı 42 Y 5967 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Balcı ile araçlardaki Ayşe Koca (30), Fatma Üstündağ, Emine (41) ile Emre Balcı (17) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Koca ile Emre Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:12 Kaynak: AA

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