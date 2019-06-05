Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:19 Kaynak: AA
'nın Kumluca
ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kumluca-Antalya kara yolu Olimpos
mevkisinde G.K'nin (23) kullandığı 38 NL 814 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Süleyman İnce (39) yönetimindeki 07 AAP 925 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada Süleyman İnce olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü G.K. gözaltına alındı.
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