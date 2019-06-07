Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Manavgat- Oymapınar kara yolunun Bucakşeyhler ayrımında İsmail Öztürk'ün (18) kullandığı 07 ACH 945 plakalı motosiklet, Batuhan Ö. yönetimindeki 07 LKM 72 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosikletli Öztürk ağır, otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk yaşamını yitirdi.
Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.
Otomobil sürücüsü Batuhan Ö. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:13 Kaynak: AA
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