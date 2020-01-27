Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sorgun Mahallesinde Birleşik Arap Emirlikleri asıllı Türk vatandaşı Khalid Hakim'in kullandığı 34 FE 4609 plakalı motosiklet, Kerim Özkan yönetimindeki 07 D 3991 plakalı otomobille otogar kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan Khalid Hakim, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis ekiplerince yapılan incelemede, motosikletin oturağının altına gizlenmiş yaklaşık 60 gram esrar ele geçirildi.

Hastanede yapılan tahlilde kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid Hakim hakkında, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem yapıldı.

Manavgat, Antalya, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:06 Kaynak: AA
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