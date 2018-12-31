Antalya'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Çocuk Yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Konaklı
Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan İlyas Z.'nin (26) idaresindeki 07 CES 70 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Hasan Y.'nin kullandığı 07 HPY 94 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araç da yola savrulurken, 07 HPY 94 plakalı otomobilde bulunan 2 yaşındaki A.Ç.Y. adlı bir çocuk yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan A.Ç.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:07 Kaynak: İHA
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