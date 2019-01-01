Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Çocuk Yaralı

Antalya'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Çocuk Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Antalya'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Çocuk Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan İlyas Z.'nin (26) idaresindeki 07 CES 70 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Hasan Y.'nin kullandığı 07 HPY 94 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araç da yola savrulurken, 07 HPY 94 plakalı otomobilde bulunan 2 yaşındaki A.Ç.Y. adlı bir çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan A.Ç.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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