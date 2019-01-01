Antalya'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi'nde Haddur Ü.'nün kullandığı 07 LJB 29 plakalı otomobil ile Işılay E.'nin kullandığı 07 LNF 29 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hafif yaralanan otomobil sürücülerinden Haddur Ü., trafik ekibinin işlemlerinin tamamlamasının ardından aracıyla hastaneye giderek tedavisini yaptırdı. - ANTALYA

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