Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:13 Kaynak: İHA
Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Akseki- Cevizli arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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