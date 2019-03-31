Antalya'da Oy Kullanma İşlemi Başladı

Antalya'da oy kullanma işlemi başladı Vali Karaloğlu: "Antalya'da demokratik olgunluğa yakışır bir yarış olmuştur" Antalya'da seçimde 9 bin 750 güvenlik görevlisi görev yapacakANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde...

Antalya'da oy kullanma işlemi başladı

Vali Karaloğlu: "Antalya'da demokratik olgunluğa yakışır bir yarış olmuştur"

Antalya'da seçimde 9 bin 750 güvenlik görevlisi görev yapacak



ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde oyunu kullandı. Karaloğlu, "Seçim döneminde Antalya'da demokratik olgunluğa yakışır bir yarış olmuştur" dedi.

Vali Karaloğlu, saat 08.50 sıralarında oy kullanmak için eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte yürüyerek Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi.

1111 numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Karaloğlu, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Karaloğlu, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada,

Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Antalya'da da saat 08.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz şekilde oy verme işleminin başladığını kaydetti. Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta ve bin 24 sandık bölgesinde oy kullandığını belirten Karaloğlu, "Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Polis ve jandarma bölgesinde 9 bin 750 güvenlik görevlimizle her türlü güvenlik tedbirini almış durumdayız. Hem seçim esnasında hem de sandıklar açıldıktan sonra Antalya'nın tamamında vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için bütün arkadaşlar görevlerinin başında" dedi.

"Demokratik olgunluğa yakışır bir yarış olmuştur"

Seçim döneminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydeden Karaloğlu, "Antalya'da demokratik olgunluğa yakışır bir yarış olmuştur. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bundan dolayı seçime giren bütün partilerimizi ve adaylarımızı tebrik ediyorum. Herhangi bir sorun yaşamadan propaganda dönemini kapadık, şimdi oy verme sürecindeyiz. İnşallah bu süreci de sorunsuz bir şekilde tamamlayarak, yarından sonra normal yaşantımıza döneriz diye temenni ediyorum" diye konuştu.

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