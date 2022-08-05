Türkiye'nin en fazla döviz bulunduran 5 ili! İstanbul ve Ankara listeye bile giremedi

Kaynak: DHA

Fener Mahallesi, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HASTANEDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

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