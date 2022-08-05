HASTANEDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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HASTANEDE KORKUTAN YANGIN

05.08.2022 17:09

ANTALYA'da özel bir hastanenin 7'nci katında tadilat çalışması sırasında çıkan yangın, yarım saatte söndürüldü.

ANTALYA'da özel bir hastanenin 7'nci katında tadilat çalışması sırasında çıkan yangın, yarım saatte söndürüldü. Hastanenin 12'nci katında yatan hastalar, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi Fener Mahallesi'nde bulunan özel hastanenin A Blok 7'nci katında, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Katta yapılan tadilat çalışması sırasında elektrik kaynağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yükselen yoğun dumanın hastaların yattığı 12'nci kata ulaşması üzerine bu bölümdeki hastalar tahliye edilerek, başka servislere alındı.

Durumun bildirilmesiyle kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle katta büyük hasar meydana geldiği kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Fener Mahallesi, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HASTANEDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

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