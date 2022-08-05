Antalya'da özel hastanedeki yangın korkuttu - Son Dakika
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Antalya'da özel hastanedeki yangın korkuttu

05.08.2022 17:55
Antalya'da özel hastanedeki yangın korkuttu

Antalya'da özel bir hastanenin 7'nci katında tadilat çalışması sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Antalya'da özel bir hastanenin 7'nci katında tadilat çalışması sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında hastanenin 12'nci katında yatan hastalar, tedbir amaçlı başka servislere alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin 7'nci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kattaki tadilat esnasında çıkan yangını gören yetkililer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Dumanların 12'nci kata yayılmasıyla birlikte bu bölümdeki hastalar tahliye edilip diğer servislere alındı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Trafik ekipleri Tekelioğlu Caddesi'nin hastane tarafındaki kısmını trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da özel hastanedeki yangın korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da özel hastanedeki yangın korkuttu - Son Dakika
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