Antalya'da 'Özel' çocuklardan 'Evde kal'çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'Özel' çocuklardan 'Evde kal'çağrısı - Son Dakika

Antalya'da 'Özel' çocuklardan 'Evde kal'çağrısı

6 saat önce

Antalya'da 'Özel' çocuklardan 'Evde kal'çağrısıANTALYA Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağlı 30 zihinsel engelli çocuk, sosyal medya üzerinden "Evde kal" çağrısı yaptı.

Antalya'da 'Özel' çocuklardan 'Evde kal'çağrısı

ANTALYA Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağlı 30 zihinsel engelli çocuk, sosyal medya üzerinden "Evde kal" çağrısı yaptı. Enstrüman da çalan çocuklar, "Evde kal sağlıkla kal" derken kulübün başkanı Tutku Yıldız, "Özel çocuklarımız kendi OHAL'lerini oluşturdular" dedi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüz binlerce insanı etkileyen, 17 binin üzerinde insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın öncelikli 65 yaş ve üzeri yaşlılara 'Evde kalın' çağrısı ve genelgesi uygulanırken, Antalyalı özel çocuklar da 'Evde kal' videosu çekti. 7 yıl önce kurulan ve 90 üyesi olan Antalya Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri, evlerinde çektikleri videoda evde kalınmasını istedi. Özel çocukların 2 dakika 57 saniyelik videosu, kulübün müzik ritm hocası Bekir Yıldız'ın, "Bu özel ve güzel çocuklarımıza kulak verelim lütfen evimizde kalalım Türkiye" şeklinde konuşmasıyla başlıyor. 30 çocuk da bu çağrıyı farklı şekillerde seslendiriyor.

Kulübün başkanı Tutku Yıldız, otizm, mental ve down sendromlu olmak üzere 30 özel çocuğun da 'Evde kal' çağrısına uyduğunu söyledi. Yıldız, "Koronavirüs özel çocuklardan oluşan çocuklarımızın tüm spor tüm faaliyetlerini etkilese de alıştıkları rutin okulları, sosyalleşmeleri için spor sanat ve kültür gezilerini kısıtlasa da evde kal çağrısında bulunup kendi OHAL'lerini oluşturdular" dedi.

Video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Antalya'da 'Özel' çocuklardan 'Evde kal'çağrısı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:19 Kaynak: DHA

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