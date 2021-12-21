Antalya'da özel güvenlik görevlileri ve emniyet personeline eğitim - Son Dakika

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından KAAN uygulaması kapsamında özel güvenlik görevlileri ve emniyet personeline eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hastane, eğitim kurumları, havalimanları, park bahçelerde, alışveriş merkezleri, toplu taşıma ve ulaşım tesisleri gibi yerlerde birlikte görev yapan özel güvenlik görevlileri ve emniyet personelinin eşgüdümlü çalışması amacıyla İçişleri Bakanlığının oluruyla başlatılan "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi" KAAN uygulamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla il genelinde özel güvenlik görevlileri ile emniyet personeline eğitim verildi. Proje kapsamında il merkezinde 4 bin 250 özel güvenlik görevlisi, 140 emniyet personeli, Manavgat ilçesinde 631, Kemer'de 300, Alanya'da da 621 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce 785'i çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere 3 bin 947 emniyet personeli ve bin 424 özel güvenlik görevlisine, uygulamanın ikinci etabı kapsamında toplamda 7 bin 226 özel güvenlik görevlisine ve 4 bin 87 emniyet personeline eğitim verildi. - ANTALYA