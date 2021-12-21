Antalya'da özel güvenlik görevlisi ile genel kolluk personeline eğitim verildi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca başlatılan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) projesi kapsamında Antalya'da 7 bin 226 özel güvenlik görevlisi ile 4 bin 87 genel kolluk personeline eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında personele, özel güvenlik hukuku, güvenlik farkındalığı ve genel-özel kolluk ilişkileri konularında kent genelinde eğitimler verildi.

Eğitimler sonucunda özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk görevlileri ile entegre olarak yürüttüğü çalışmalar neticesinde birçok olayın engellendiği, meydana gelen olaylarda ise suça karışan şahıslar ve suç eşyaları yakalandığı bildirildi.