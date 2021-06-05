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Antalya'da özgürlüğün sembolü 'Yılkı Atları' - Son Dakika

Antalya'da özgürlüğün sembolü 'Yılkı Atları'

05.06.2021 11:26

Antalya'da özgürlüğün sembolü 'Yılkı Atları' 90 bin dönümlük Eynif Ovası'nın özgür sahipleri Yılkı atları yavruları ile birlikte havadan görüntülendi Ataları Osmanlı Süvari birlikleri olan atların sayısı, köylüler tarafından bırakıldıkları ovada bugün binleri buldu Antalya'da bulunan...

Antalya'da özgürlüğün sembolü 'Yılkı Atları'

90 bin dönümlük Eynif Ovası'nın özgür sahipleri Yılkı atları yavruları ile birlikte havadan görüntülendi

Ataları Osmanlı Süvari birlikleri olan atların sayısı, köylüler tarafından bırakıldıkları ovada bugün binleri buldu

ANTALYA - Antalya'da bulunan "Eynif Ovası"nın en önemli değerlerinden olan Yılkı atları havadan görüntülendi. Osmanlı İmparatorluğu zamanında köyden süvari birliklerine katılan askerlerle birlikte gelen ancak tarla işlerinde çalışamayacağı için özgür bırakılan atların sayısının bugün bine ulaştığı tahmin ediliyor.Düz ovada yavrularıyla birlikte özgürlüğün tadını çıkartan atlar drone ile havadan görüntülendi.

Torosların vahşi güzelliği

Antalya'nın İbradı ilçesinde Toroslar'ın, Akdeniz ile Anadolu'yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan Eynif Ovası'nda yaklaşık 50 sürü halinde yaşayan ve sayıları bini bulan Yılkı atları için bölgeye her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Soyları Osmanlı'nın süvari birliklerine dayanan atlar 90 bin dönümlük arazide özgürce yaşıyorlar. Yılkı atları için bölgeye her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor.

Drone ile havadan görüntülendi

Eynif Ovası'nda özgürce dolaşan, doğa severlere unutulmaz görüntüler sunan Yılkı atları sürüler halinde gezerken drone ile de görüntülendi. Torosların ortasında 90 bin dönüm bir ovada yaşayan Yılkı atları drone çekimi ile havadan eşsiz güzellikte görüntüler sergiledi.

Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, doğada özgürce yaşıyorlar

Yılkı atlarının Osmanlı dönemine kadar dayandığı ve bu atlar Osmanlı'nın süvari birliklerinden gelmekte olan bir at soyu olduğu biliniyor.

Köyden sipahi ocağına asker olarak giden gençlerin beraberinde getirdiği atların savaş atı olduğu için tarlada çalışamayacağını gören köylüler, atları özgür bırakınca o günden bugüne kadar uzanan serüven başladı. Sayıları her yıl artan Yılkı atları guruplar halinde aile olarak yaşıyorlar. Özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen Yılkı atları, kendilerine yaklaşılmasına izin vermiyor. 10-12 attan oluşan gruplar halinde dolaşan atlar kışın zor şartlarında ve kurtların saldırılarıyla bu şekilde mücadele edip kışları çam ormanlarının altlarını sığınak olarak kullanıyorlar.

Antalya'da özgürlüğün sembolü 'Yılkı Atları'
Antalya'da özgürlüğün sembolü 'Yılkı Atları'
Antalya'da özgürlüğün sembolü 'Yılkı Atları'
Antalya'da özgürlüğün sembolü 'Yılkı Atları'

Osmanlı Devleti, Osmanlı, Antalya, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da özgürlüğün sembolü 'Yılkı Atları' - Son Dakika


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