Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri yüzde 30 arttı - Son Dakika

Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri yüzde 30 arttı

Pandemi döneminde tüketici şikayetlerinin yüzde 30 arttığını söyleyen Tüketiciler Birliği Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, düğün salonları, uçak bileti satışları, otel rezervasyonları, seyahat acentaları, elektrik faturaları, hastane acilleri ve online alışveriş...

Pandemi döneminde tüketici şikayetlerinin yüzde 30 arttığını söyleyen Tüketiciler Birliği Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, düğün salonları, uçak bileti satışları, otel rezervasyonları, seyahat acentaları, elektrik faturaları, hastane acilleri ve online alışveriş konularından çokça şikayet aldıklarını kaydetti. Gündüz, bunların arasından en çok şikayet başvurusunun da uçak bileti satışlarından yapıldığını vurguladı.

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TÜKODER Başkanı Neşet Gündüz, korona virüsle mücadele süresince tüketicilerin bazı konularda mağduriyet yaşadığını ve derneğe başvurduklarını söyledi. Tüketicileri yönlendirdiklerini dile getiren Gündüz, "Onların hukuki düzenlemelerini hazırladık. Hakem heyetlerine, tüketici heyetlerinde itirazlarımızı yaptırdık. Onun haricinde de vatandaşlarımıza, 'Kurallara uyalım, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım' uyarısını sürekli yapıyoruz. Çünkü bu hak yalnızca bizim hakkımız değil. Bizden doğan haksızlıklarla karşı tarafa zarar veremeyiz" dedi.


"Birinci dereceden şikayet; uçak biletleri"


Bu dönemde düğün salonları, uçak bileti satışları, otel rezervasyonları, seyahat acentaları, elektrik faturaları, hastane acilleri ve online alışveriş konularından çokça şikayet aldıklarını kaydeden Gündüz, "Gerçekten bu konularda çok fazla şikayetler aldık. Birinci derecede şikayeti de uçak biletlerinden aldık. İnsanlar paralarını ödemiş ve uçak biletlerini almışlar. Firmalar da para iadesini yapmamış ve 'Biletinizi saklayalım. Eğer binmek isterseniz bunu kullanalım' demişler. Tüketici de bu fikre 'tamam' demiş. Ancak daha sonra kullanmak istediğinde 2 katı, 3 katı fiyatlarla karşılaşıyor. İşte bu olmaz. Sonuçta bu ödenmiş. ya parasını iade edeceksiniz, ya da tüketiciyi o fiyat üzerinden uçağa bindireceksiniz. Bunu yapamıyorsanız burada bir hak ihlali var. Haksız şartlar söz konusu olmaktadır. Biz uçak şirketlerini uyardık. Yazılarımızı yazdık ve konuyu düzelttik" dedi.


Düğün salonlarından gelen şikayetlere de değinen Gündüz, konuyla alakalı valiliğe, kaymakamlara ve belediyeye yazılar yazdıklarını ve konuyu ilettiklerini söyledi. Gündüz, "Tüketicimiz parasını ve kaporasını vermiş. Bu pandemi şartlarından dolayı da geri istedi. Salon sahipleri, 'seninle sözleşme imzaladık. Düğünü yapacaksın' dedi. Biz o düğün salonlarınızı arıyoruz. 'Avukatınıza danışın' diyoruz. Onları uyarıyoruz, süreci ve işleyişi anlatıyoruz" diye konuştu.


"Hastaneler acilde para almış"


Gündüz, pandemi döneminde özel hastanenin aciline giden hastalardan ücret alındığını, hastaların ise TÜKODER'e şikayette bulunduğunu belirtti. Gündüz, "Bununla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelikleri vardır. Bu yönetmelikleri hastaneye gönderiyoruz. Konuyla alakalı CİMER'e şikayetlerimizi yaptık. Hukuki sürece başlamadan bu paraların iadesini sağladık" ifadelerini kullandı.


"Şikayetlerde yüzde 30 artış yaşandı"


Bu dönemde çok yoğun çalıştıklarını ifade eden TÜKODER Başkanı Neşet Gündüz, "Elektrik faturalarıyla ve internet üzerinden yapılan alışverişlerle ilgili şikayetler geldi. Bu yönde de çalışmalar yaptık ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne yazılarımızı yazdık. Geçtiğimiz yıllara nazaran, bu yıl özellikle pandemi döneminde şikayetlerimizde yüzde 30 artış yaşandı. Bizde şikayetlerin yüzde 80'ini çözüme kavuşturduk. Normalleşme süreciyle de şikayetlerde ciddi düşüş yaşadık" sözlerine ekledi. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri yüzde 30 arttı - Son Dakika Ekonomi

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