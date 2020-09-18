Antalya'da "Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları" etkinliği devam ediyor - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde özel tiyatrolara destek ve sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla düzenlenen "Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları"nda, müzikli oyun "Biraderler Cabaret" sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda, Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan müzikal oyununu, sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işçileri izledi.

Arda Aydın'ın yazıp yönettiği "Biraderler Cabaret" izleyenleri eğlendirdi.

Etkinlik, 21 Eylül'de Levent Üzümcü'nün "Anlatılan Senin Hikayendir", 22 Eylül'de Ankara Birlik Tiyatrosu'nun "Mahzuni Şerif" ve 23 Eylül'de Duru Tiyatrosu'nun "İki Bekar" adlı tiyatro oyunlarıyla devam edecek.

Etkinliğin açılışında, Antalya Şehir Tiyatroları'nın "Takıntılar" adlı oyunu sahnelenmiş, buluşmaların ikincisinde Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen "Cimri" oyunu tiyatroseverlerle buluşmuştu.