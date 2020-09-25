Panelvan devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İrfan Güngör (61) idaresindeki 07 AIM 072 plakalı panelvan, Hasdere Mahallesi Pınaralanı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile beraberindeki Alime Uysal (61), Yıldız Güngör (33), Günay Güngör (51), Mehtap (31) ile Ali Efe Değirmenci (6) araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 21:05 - Kaynak: AA
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