Panelvan devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücü ile beraberindeki Alime Uysal (61), Yıldız Güngör (33), Günay Güngör (51), Mehtap (31) ile Ali Efe Değirmenci (6) araçtan çıkarıldı.

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