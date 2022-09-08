Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü

Dün gece yarısı Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki bir marketin içine, çatıdan bir genç sallanarak düştü. Ne olduğunu anlamayan market sahipleri hemen gence yardıma koşarken, diğer taraftan hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

MANDAL ALMAK İSTERKEN DÜŞMÜŞ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan ve otizmli gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gencin Antalya'ya ailesiyle Erzurum'dan tatile geldiği ve şahsın, mandal almak isterken düştüğü öğrenildi. Gencin babası ise "Oğlum sırtının üzerine düşmüş. Otizm rahatsızlığı vardı. Şanslıyız daha kötüsü de olabilirdi "dedi.

"VİDEOYU İZLEYİNCE ŞOKE OLDUM"

Marketten ayrıldıktan sonra telefonunun çaldığını dile getiren market sahibi Esen Peksoy, "Çatıdan biri düştü' diye aradılar. Videoyu attılar görüntüyü izleyince şok oldum. Dua ettim gence bir şey olmamış Allah korumuş. Ben çıkmışım marketten olay gerçekleşmiş. Neyse ki olumsuz bir şey değil ama keşke buda olmasaydı. Çatımız tamir edilir önemli olan cana bir şey olmasın" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan gencin düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüye gencin çatıdan sarkarak marketin içine düştüğü ve vatandaşların yardımına koştuğu anlar yansıdı.