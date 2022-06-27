Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı - Son Dakika
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Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı

27.06.2022 12:09

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bindiği paraşütün tekneye bağlı olan ipinin kopması sonucu havada sürüklenen Alman uyruklu kadınlar, korktuklarını ve vücutlarında birkaç sıyrık olduğunu, fakat durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Dün Side küçük plajda su sporları merkezinden havalanan tekneye bağlı deniz paraşütü, havalandıktan kısa bir süre sonra fırtınanın etkisiyle ipin kopması sonucu havada sürüklenmeye başladı.

HAVADA SÜRÜKLENDİLER

Yaklaşık 500 metre mesafede Side 1058 sokak üzerinde elektrik tellerine çarparak direkte takılı kalan paraşütte bulunan Alman uyruklu Maria Madelena Ebert (31) ve Deniz Elena Arslan (32) şans eseri kazayı sıyrıklarla atlattı. Ebert ve Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEL KOPMASI YANGIN ÇIKARDI

Kopan elektrik telleri zeytin bahçesinde kuru otların tutuşmasına neden olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden ekiple anında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Direkte takılı kalan paraşüt, olay yerine gelen ekiplerin elektriği kesmesinin ardından bulunduğu yerden indirildi.

Havada paniği yaşayan Alman uyruklu kadınlar: Biraz korktuk ama iyiyiz

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay sonrası hastanede tedavileri tamamlanan kadınlar, olay anında biraz korktuklarını birkaç sıyrıkla kazayı atlattıklarını söylediler. Kendileriyle ilgilenilmesinden dolayı memnun olduklarını belirten Ebert ve Arslan, "Her şeyimizle ilgilendiler. Buradayız ve biz iyiyiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Manavgat, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı - Son Dakika
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