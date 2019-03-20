Antalya'da Panoramik Asansör Hizmete Açıldı
1 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından panoramik asansör halkın hizmetine sunuldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından panoramik asansör halkın hizmetine sunuldu.
Avrupa'dan ödüllü Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda, vatandaşların Atatürk Kültür Parkı'ndan Beach park alanına ulaşımını sağlamak üzere yapılan asansör hizmete açıldı.
Kullanıcılarını Falez Otel önünden Beach park girişindeki Falez meydanına taşıyacak asansör, yayalara kolaylık sağlayacak.
Panoramik asansör, falezlerden sahile iniş çıkışlarda seyir keyfi sunuyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in açıkladığı, 400 dönümlük millet bahçesi projesiyle Meltem'deki vatandaşların hiçbir engelle karşılaşmadan, yeşil alan içinden rahatlıkla Konyaaltı Sahili'ne ulaşması da hedefleniyor.
Asansörün, 20 kişilik olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:36 Kaynak: AA
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