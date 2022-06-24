Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı - Son Dakika
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Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı

24.06.2022 15:42

Antalya'da bir teknenin arıza yapması sonucu havada askıda kalan deniz paraşütündeki anne ve 2 kız çocuğu için turistler ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

Antalya'da teknenin arıza yapması sonucu havada askıda kalan deniz paraşütündeki anne ve 2 kız çocuğu için turistler ve vatandaşlar seferber oldu. Korku dolu anların yaşandığı olayda anne ve 2 çocuğu kaza yaşanmadan şezlonglarına arasına indirildi.

HAVADA ASILI KALDILAR

Olay, Serik ilçesi turizm bölgesi Belek'te 5 yıldızlı bir otelin plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda bulunan su sporlarına gelen anne ve iki kızı deniz paraşütüne binmek istedi. 2 kız ve anne bir süre sonra paraşüte binerek havalandı. Bu sırada paraşütün bağlı olduğu teknenin motoru arıza yaptı. Rüzgarın da etkisi ile tekne, paraşütün çekmesi ile kıyıya kadar sürüklendi. Bu sırada devreye sahilde bekleyen çalışanlar ve turistler girdi. Vatandaşlar anne ve 2 kızını kurtarabilmek için paraşütün ipini sıkı sıkıya tuttu. Çekilen paraşüt bir süre sonra şezlongların arasına indi. Anne ve 2 çocuk olayı yara almadan atlattı. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Gökyüzünde can pazarı! Paraşüte binen anne ve 2 kızı havada asılı kaldı

"O ANDA PANİK HAVASI OLDU"

Yaşananları anlatan Koray Karcı, "Dün paraşüt havada askıda kaldı. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Biz de profesyonel bir şekilde 10 dakika içerisinde misafirimizi indirdik. Oteline bıraktık. O anda panik havası oldu. Asılarak otelin iç bölgesine anne ve kızı indirdik. Daha sonra müşteriler alkışladı. Bize teşekkür ettiler. Ani rüzgarın sertleşmesi ile oldu" diye konuştu.

Gökyüzünde can pazarı! Paraşüte binen anne ve 2 kızı havada asılı kaldı
Gökyüzünde can pazarı! Paraşüte binen anne ve 2 kızı havada asılı kaldı
Gökyüzünde can pazarı! Paraşüte binen anne ve 2 kızı havada asılı kaldı
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Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı Son Dakika | Evin çatısında asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı Son Dakika | Evin çatısında asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı - Son Dakika
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