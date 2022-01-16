Park halinde bulunan araçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Emre Çomak'ın kullandığı 07 KS 629 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi'nde park halindeki 2 araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Çomak ile aynı araçta bulunan Süleyman Gökpınar ve Batuhan Şahin, sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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