Antalya'da Park Halindeki 9 Araca Zarar Verdiler

Antalya'da park halindeki 9 araca zarar verdiler Antalya'da hırsız veya hırsızlar park halindeki 5 otomobilin camını kırdı, 4 aracın kapısını zorladı.

Antalya'da park halindeki 9 araca zarar verdiler

Antalya'da hırsız veya hırsızlar park halindeki 5 otomobilin camını kırdı, 4 aracın kapısını zorladı.

9 aracın zarar gördüğü olayda hırsızlar sadece bozuk paraları çaldı.



ANTALYA - Antalya'da hırsız veya hırsızlar park halindeki 5 otomobilin camını kırdı, 4 aracın kapısını zorladı. 9 aracın zarar gördüğü olayda hırsızlar sadece bozuk paraları çaldı.

Edilen bilgiye göre olay saat 09.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi, Dr. Eyiler Apartmanı otoparkında meydana geldi. Sabah işe gitmek için otoparka gelen bina sakinleri, araçlarının camlarının kırık olduğunu farketti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı incelemede 4 otomobilin sağ arka kapı camlarının kırıldığını,3'ünün ise kapılarının zorlandığını tespit etti. Otomobil sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında ise büyük şok yaşadı. Hırsız veya hırsızların araçlardan sadece bozuk paraları aldığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, otomobil sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Öte yandan hırsız veya hırsızların yakın bölgede yine bir otomobilin camını kırdığı, diğerinin kapısını sert bir cisimle zorladığı öğrenildi.

Araç sahiplerinden Levent Altınay," Arabayı resmen darp etmişler. Camları kırmışlar, arabaların içlerine girmişler. Bunu profesyonel kişilerin yaptığını zannetmiyorum. İnşallah yakalanırlar. "dedi.

Umut Taş, ise otoparkta 7 aracın zarar gördüğünü belirterek, ruhsatların yerinde olduğunu sadece bozuk paraların alındığını belirtti.

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