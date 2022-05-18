PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanarak, hasar gördü.

Serik'e bağlı Orta Mahalle'de Mustafa Kozak'a ait park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın arka koltuğundan çıkan alevleri görenler yangın tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye vatandaşların müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası aracın arka koltuk kısmı hasar gördü.