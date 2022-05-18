PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

18.05.2022 18:28

ANTALYA'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanarak, hasar gördü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanarak, hasar gördü.

Serik'e bağlı Orta Mahalle'de Mustafa Kozak'a ait park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın arka koltuğundan çıkan alevleri görenler yangın tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye vatandaşların müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası aracın arka koltuk kısmı hasar gördü.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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