Park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı - Son Dakika
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Park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı

09.04.2022 15:12

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin 4 lastiğini jantlarıyla çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 saat içinde yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin 4 lastiğini jantlarıyla çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 saat içinde yakalandı.

Yazılım uzmanı Özgür Kömez, 07 AEG 516 plakalı lüks aracını Meltem Mahallesi'ndeki evinin yakınına gece saat 00.30 sıralarında park etti.

Sabah komşularının haber vermesiyle aracının başına giden Kömez, otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, parke taşları üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı.

Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi ve çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisini ve olayda kullanılan aracı tespit etti.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, hırsızlık şüphelisi Z.Ç. çaldığı yaklaşık 34 bin lira değerindeki lastik ve jantlarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çalınan lastik ve jantlar, emniyetteki işlemlerin ardından öğle saatlerinde sahibine teslim edildi.

Araç sahibi Özgür Kömez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu kadar kısa bir sürede bulundukları için çok mutluyum. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı
Park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı
Park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı
Park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı
Park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı
Park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı
Park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı

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4 adet otomobil çalan şahıs yakalandı 4 adet otomobil çalan şahıs yakalandı İŞYERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN VE 4 OTOMOBİL ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA İŞYERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN VE 4 OTOMOBİL ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı - Son Dakika
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