Antalya'da park halindeki otomobilin lastikleri çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da park halindeki otomobilin lastikleri çalındı

09.04.2022 13:39
Antalya'da park halindeki otomobilin lastikleri çalındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin lastikleri çalındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin lastikleri çalındı.

Alınan bilgiye göre, Yazılım Uzmanı Özgür Kömez, 07 AEG 516 plakalı lüks aracını Meltem Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında evinin yakınına park etti.

Sabah komşularının arayıp otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kömez, şaşkınlık yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parke taşları üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Başkan Uysal: 'Bizim gıdamız dertleri çözmek' Başkan Uysal: 'Bizim gıdamız dertleri çözmek' Başkan Uysal: 'Muratpaşa yıldızlaşıyor' Başkan Uysal: 'Muratpaşa yıldızlaşıyor' Yükseklik korkusunu unuttu, eğlenmek için anıtın üzerine çıktı! İmdadına itfaiye yetişti Yükseklik korkusunu unuttu, eğlenmek için anıtın üzerine çıktı! İmdadına itfaiye yetişti

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da park halindeki otomobilin lastikleri çalındı - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Kız kavgaları hız kesmiyor: Bu kez yer Bursa, iki kız parkta tartıştıkları hemcinslerini tekme tokat dövdü
13:19 Zaman ikisine de yaramamış: Sneijder ve Kairus bildiğiniz gibi değil
13:10 Mansur Yavaş'ın adaylığı sorulan Kılıçdaroğlu'nun cevabı aynı: 6'lı masa kırmızı çizgimiz, birlikte karar vereceğiz!
13:09 Matine Film'in sahibi Onur Yaprakçı: Sinema bence kumardır
12:58 Lüks aracın dört lastiğini de çaldılar: Jantsız ve lastiksiz kalan araçtaki zarar 25 bin TL
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:43:13. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da park halindeki otomobilin lastikleri çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement