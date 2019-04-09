Antalya'da Parkinson Etkinliği Düzenlendi

Antalya'da Dünya Parkinson Haftası dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme toplantısı ve egzersiz eğitimleri düzenlendi.

Antalya'da Dünya Parkinson Haftası dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme toplantısı ve egzersiz eğitimleri düzenlendi.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mor Salon'da gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşması yapan Prof. Dr. Sibel Özkaynak, günün amacının hastalığı tanıtmak olduğunu söyledi.



Özkaynak, parkinson hastalığına ilişkin, "Hastalığın tanınmasının toplumdaki önemi, tedavi edilebilir bir biyolojik hastalık olmasıdır. Olabildiğince erken bir dönemde tedaviye başlamak hastalık sürecini daha kolay geçirebilmeyi sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.



Parkinson hastalığını gündeme getirmek için tüm dünyada farklı etkinlikler yapıldığını aktaran Özkaynak, İstanbul'da Parkinson Derneğinin de hastalık ile ilgili değişik aktiviteler yaptığını bildirdi.



Etkinliğe telekonferansla bağlanan İstanbul Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, Türkiye'de bu hastalığın arttığını, bu hastalıkla ilgili farkındalığın artmasını ve toplumun bilinçlenmesini istediklerini belirtti.



Hastalığın tedavisinin ekip işi olduğunu anlatan Çakmur, denge, beslenme ve konuşma gibi konularda hasta ve hasta yakınlarının bilinçli olmasının hastalıkta yaşam kalitesini yüksek tuttuğunu kaydetti.



Etkinliğin sonunda fizyoterapist eşliğinde uygulamalı egzersiz hareketleri gösterildi.

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