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Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu - Son Dakika

Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu

29.01.2022 16:25
Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde parkta çukur kazan çiftin evinde yapılan aramada erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde parkta çukur kazan çiftin evinde yapılan aramada erkek cesedi bulundu.

Side Mahallesi'ndeki parkta çukur kazıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye geldi. Çukurun yanında bulunan Elvan K. ile birlikte yaşadığı Alman uyruklu Nadia A.G'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaşadıkları eve giderek inceleme yaptı.

Evde cinsel organı kesilmiş ve vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi bulunan erkek cesedi bulundu. Cesedin 39 yaşındaki Kadir Demir'e ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Elvan K. ile Nadia A.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların ifadesinde, Kadir Demir'in akşam eve geldiği, birlikte yemek yiyip, alkol aldıkları ve aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bıçakladıkları belirtildi.

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Side Mahallesi, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu - Son Dakika


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