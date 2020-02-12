Antalya'da 'Patara Yılı' sevinci (2) - Son Dakika

VALİ KARALOĞLU'DAN TEŞEKKÜR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Vali Karaloğlu, emeği geçen Antalya milletvekilleri ve kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ı da tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında bu yılın teması olarak Patara Yılı'nı tüm Türkiye'ye duyurduğunu belirten Karaloğlu, "Bizim için, Antalya için bundan daha güzel haber olamaz. Biz iki yıldır Antalya'da temalı yıllar yapıyorduk. 2018'e Perge Yılı, 2019'a Aspendos Yılı demiştik ve Sayın Cumhurbaşkanımız geçen seneyi Göbeklitepe Yılı ilan etmişti. Bu seneyi de Patara Yılı ilan etmesiyle Antalya'da yerel bir tema kullanmamıza gerek bırakmadı. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz Antalya ve turizm sektörü adına" diye konuştu.

NİÇİN PATARA TERCİH EDİLDİ?

Türkiye'de tema olmayı hak eden birçok antik şehir olduğunu belirten Karaloğlu, Göbeklitepe gibi çok önemli bir temadan sonra Patara'nın niye tercih edildiğine ilişkin şunları söyledi:

"Patara, Batı Akdeniz'de çok önemli bir medeniyet merkezi olan Likya medeniyetinin M.Ö. 168'den, M.S. 67'ye kadar Likya Birliği'nin başkentliğini yapmış ve en önemli liman şehri. Likya bölgesi Roma İmparatorluğu denetimine geçtikten sonra Roma, Likya ile Pamfilya'yı birleştiriyor. Tek eyalete dönüştürüyor ve yine başkent Patara olarak devam ediyor. Bu kadar önemli bir merkez, daha sonra doğu Roma İmparatorluğu- Bizans kuruluyor ve yine Pamfilya ile Likya'yı ayırıyor ama yine Likya'nın başkenti Patara olarak devam ediyor. İçerisindeki tarihsel yapıları, kültür varlıklarıyla Patara 2020'nin temasını hak edecek değerde bir yer.

ABD'YE MODEL OLMUŞ YÖNETİM BİÇİMİ

Patara'yı önemli kılan hususun, Fransız düşünür Montesquieu'nun 1748 tarihli 'Kanunların Ruhu' adlı kitabında anlattığı yönetim modelleri içinde en iyi model olarak gösterdiği Patara'daki cumhuriyet modeli olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Daha sonra bu kitaptan ilhamla 1787'deki ABD'nin ilk anayasasına Patara modeli ilham oluyor. Likya Birliği, Likya cumhuriyet modeli ABD devletinin kuruluşunda ve ilk anayasasında ilham kaynağı oluyor. Bu yıl TBMM'nin de 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve çok güzel denk geldi" dedi.

DENİZ FENERİ MECLİS ÇATISI TAMAMLANACAK

Patara'da Roma dönemine ait çok özgün deniz feneri olduğunu, bu yıl tarihte olduğu gibi denizcilere yol gösterecek şekilde restore edileceğini anlatan Vali Karaloğlu, daha önce TBMM tarafından restoresi yapılan meclis binasının çatısının da bu yıl kapatılacağını açıkladı. Patara'da Roma döneminden kalma çok önemli su kemerleri olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Hala ayakta. Roma döneminin çok özgün yapıtlarından biri olan yol kılavuz anıtı var. Kazıyla ortaya çıkarılan parçaları şu anda Antalya Müzesi'nde, konservasyonları tamamlandı. İnşallah yakın zamanda elimizde olan parçaları Patara'da sergilenecek" diye konuştu.

OSMANLI'NIN İLK TELSİZ-TELGRAF İSTASYONU

Patara'nın Osmanlı döneminde de çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet döneminde, oğlu Cem Sultan Patara'ya gelerek, Rodos'tan bir heyetle görüşüyor. 2'nci Abdülhamit Han döneminde Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu Patara'da inşa ediliyor. Niçin, çünkü Kuzey Afrika'yla Anadolu'yu en kısa yoldan birleştiren nokta Patara'dır. Bugün Türkiye ile Libya hükümeti arasında yapılan anlaşmada yine irtibatı sağlayan nokta Kaş Patara bölgesidir. İtalyanlar Anadolu'ya geldiğinde ilk bombaladıkları yer Patara telsiz istasyonudur. Osmanlının Kuzey Afrika, Libya'yla irtibatını kesmek için. Bu telsiz telgraf istasyonu Mustafa Kemal Atartürk'ün Trablusgarp'daki mücadeleyi yürütürken, Osmanlı başkenti İstanbul'la irtibatını sağlayan çok önemli bir noktadır."

NOEL BABA'NIN MEMLEKETİ

Patara'nın dünya için önemli özelliklerinden birinin de Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Yaşadığı yerdir. Bugün belki kilisesi, mezarı Demre'de olsa da Noel Baba'nın doğum yeri Patara'dır. Hristiyanlık açısından da önemli merkezlerden biridir. Bu kadar güzel ve önemli bir tarihi mekanın 2020 yılı teması ilan edilmesi, hem Antalya'yı hem turizm sektörünü hem de ülkemizi mutlu etmiştir. Özellikle tarih ve kültür turizmi farklı bir noktaya gelir diye de umuyorum" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE MİLLETVEKİLLERİ SUNUM YAPTI

2020 temasının Patara Yılı seçilmesiyle ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Antalya'dan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik ve Kemal Çelik'in katılımıyla geçen hafta bir sunum yapıldı. Sunumu, Atay Uslu gerçekleştirdi. Milletvekili Uslu, "Bu süreçte ekip olarak hep birlikte hazırlık çalışması yaptık. Sunumu milletvekillerimiz adına ben yaptım" dedi.

CUMHURBAŞKANI PATARA'YA GELİYOR

Antalya'nın batısında farklı bir turizm konsepti olduğunu ve bunu ön plana çıkarmak istediklerini belirten Atay Uslu, şöyle dedi:

"Butik, kültür, doğa, tarihin ön plana çıktığı bir turizm konsepti. Her yıl bir tema bölge ilan ediliyordu. Geçen yıl Göbeklitepe'ydi ve bu yıl Patara ilan edildi. Patara'nın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olması bölgeye hem restorasyon hem daha çok turist gelmesi hem de tarihin gün ışığına çıkarılması açısından önemli. Bu kararların ortaya çıkmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sayın bakanlarımıza ve milletvekili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kararı açıkladıktan sonra bölgeye özel bir ziyarette bulunacağını da ifade etti. İnşallah kendisini yakın bir süre sonra Patara'da misafir edeceğiz."