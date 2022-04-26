Antalya'da paten faciası da gençleri durduramadı - Son Dakika
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Antalya'da paten faciası da gençleri durduramadı

26.04.2022 11:37
Antalya'da paten faciası da gençleri durduramadı

Antalya'da patenle kayarken tutunduğu hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalarak ölen 13 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alındı.

Antalya'da patenle kayarken tutunduğu hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalarak ölen 13 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alındı. Acı olaya rağmen kentin farklı noktalarında patenli çocukların tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde meydana geldi. S.G. idaresindeki 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsü, kent merkezine seyir halindeyken iddiaya göre aracın arkasına 3 patenli çocuk tutundu. Çocuklardan biri otobüsün arka tekerleğinin altında kalırken, bir çocuk ise kolundan yaralandı. Olayı fark eden şoför hemen otobüsü sağa çekti. Vatandaşlar ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 13 yaşındaki Emin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kolundan yaralanan İskender Oğuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Emir Gökalp ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Emin Aydın'ın cenazesi yakınları tarafından alındı ve toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

"AYNI AKŞAM YİNE TUTUNDULAR"

Öte yandan olayın aynı akşamı bir patenli çocuğun hareket halindeki otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptığı, ayaklarını açtığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Mevlana üst geçitte hızla ilerleyen otobüsün arkasına tutunup yaptığı yolculuk ve aracı bırakma anları kameralarca kaydedildi.

Kısa süre önce çekilen bir başka görüntüde ise bir otomobile, 6 patenli çocuğunun tutunarak yaptıkları yolculuk kameralara yansımıştı.

(İsa Akar - Gazi Taş - İHA)

Antalya'da paten faciası da gençleri durduramadı
Antalya'da paten faciası da gençleri durduramadı
Antalya'da paten faciası da gençleri durduramadı
Antalya'da paten faciası da gençleri durduramadı
Antalya'da paten faciası da gençleri durduramadı
Antalya'da paten faciası da gençleri durduramadı

YORUMLAR
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Halk Otobüsü, Muratpaşa, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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