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ANTALYA'DA PATENCİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika

ANTALYA'DA PATENCİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

20.07.2021 19:33

ANTALYA'nın en işlek caddelerinde 80 kilometre hızla giden bir otomobilin kapılarına yapışan patenciler, korkuttu.

ANTALYA'nın en işlek caddelerinde 80 kilometre hızla giden bir otomobilin kapılarına yapışan patenciler, korkuttu. Antalya'nın Yüzüncü Yıl Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında bir otomobilin kapılarına tutunan 3 patenci genç, kilometrelerce yolculuk yaptı. Gençlerin yolculuğu trafikte seyreden vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Cep telefonuyla patencileri görüntüleyen spor salonu işletmecisi Murat Bayar, o anları şöyle anlattı Antalya'da sıradan bir gün. Şu anda aracın kaç kilometre hızla gittiğini söyleyeyim size, 80 kilometre hızla gidiyor. 2 kişi sağında 1 kişi de solunda patenle arabaya eşlik ediyor. ve maalesef bir tane trafik polisi bu olayı engelleyemedi. ya da görmedi.

ANTALYA'DA PATENCİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
ANTALYA'DA PATENCİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
ANTALYA'DA PATENCİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
ANTALYA'DA PATENCİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA PATENCİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika


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