ANTALYA'DA PATENCİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika

ANTALYA'nın en işlek caddelerinde 80 kilometre hızla giden bir otomobilin kapılarına yapışan patenciler, korkuttu. Antalya'nın Yüzüncü Yıl Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında bir otomobilin kapılarına tutunan 3 patenci genç, kilometrelerce yolculuk yaptı. Gençlerin yolculuğu trafikte seyreden vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Cep telefonuyla patencileri görüntüleyen spor salonu işletmecisi Murat Bayar, o anları şöyle anlattı Antalya'da sıradan bir gün. Şu anda aracın kaç kilometre hızla gittiğini söyleyeyim size, 80 kilometre hızla gidiyor. 2 kişi sağında 1 kişi de solunda patenle arabaya eşlik ediyor. ve maalesef bir tane trafik polisi bu olayı engelleyemedi. ya da görmedi.